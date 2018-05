Il ruggito sullo sfondo nel primo poster del nuovo sequel di Jumanji

Il primo poster che pubblicizza il ritorno di Jumanji in un nuovo sequel è stato presentato nelle scorse ore al Licensing Expo di Las Vegas. Sul manifesto non è svelato il titolo del prossimo film, il terzo del franchise, ma viene confermata l'uscita nelle sale e vengono mostrate le sagome di Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Il poster mostra anche la sagoma della statua del giaguaro, al centro della trama del secondo film. Catapultati nel mondo di Jumanji, i quattro protagonisti sono costretti a restituire l'occhio del giaguaro alla statua. Ognuno dei personaggi principali assume le sembianze del proprio avatar. Jumanji diventa interattivo, rispetto al gioco da tavolo del film con Robin Williams del 1995.

Quando Jumanji: Benvenuti nella giungla è uscito nelle sale qualche mese fa ha ricevuto un'enorme accoglienza, tenendo testa anche a titoli come Star Wars: Gli ultimi Jedi e superando Justice League e soprattutto Wonder Woman al box-office globale.

Jumanji: Benvenuti nella giungla funge sia da reboot che da sequel del primo film, un cult per chi è cresciuto negli anni '90.

Questo terzo capitolo dovrebbe uscire nelle sale nel mese di dicembre del 2019, entrando in competizione con Star Wars: Episodio IX.

Dopo il buon risultato contro Gli ultimi Jedi, si prospetta un altro appassionante scontro al botteghino tra i due franchise.