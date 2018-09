Il ritorno di Mary Poppins, trailer italiano del film. Nuovi dettagli sulle scene animate

A poche ore di distanza dalla release ufficiale del primo trailer in lingua originale, oggi la Disney ci delizia con l'uscita del nuovo trailer italiano dell'attesissimo Il ritorno di Mary Poppins, sequel del classico del 1964 diretto da Rob Marshall (Chicago) e con Emily Blunt nei panni della tata magica che furono della mitica Julie Andrews.

A quanto pare, come ci mostra il trailer, le sequenze animate miste al live-action giocheranno un ruolo importantissimo all'interno del progetto, esattamente come fu per il capolavoro originale. Screen Rant, comunque, riporta anche alcuni dettagli sulla trama vera e proprio e su di una specifica sequenza, quella che darà inizio al viaggio dei nuovi piccoli fratelli Banks: la sequenza della ciotola.



Tutto inizia quando i piccoli Banks rompono una vecchia ciotola di ceramica di famiglia, del 19° secolo, prodotta dalla Royal Doulton China (che dà poi il nome alla sequenza). Mary Poppins, allora, decide di ripararla in modo alquanto speciale, dato che fa girare la ciotola e, per magia, i Banks, la Tata e anche Jack (Lin-Manuel Miranda) si ritrovano catapultati al suo interno. Lì apprendono molti segreti dell'oggetto, più di quanti si aspettassero.



Ad esempio che gli umani sopra raffigurati sono in realtà animali antropomorfizzati che vivono in un idilliaco parco londinese. Ovviamente, questi animali hanno il tocco Disney tipico della Poppins: c'è un furetto con la bombetta, un orso polare in Smoking e un gufo in abiti eleganti.



Per costruire tutto questo, c'è stato dietro un lavoro certosino nei set pieces, negli abiti, "resi cartooneschi per diminuire la distanza tra live-action e animazione" e anche nella costruzione delle varie scene. Ad esempio, la ciotola rotta ha delle crepe, e Rob Marshall voleva che nelle scene d'animazione di vedessero sullo sfondo queste crepe che affacciano nel "mondo reale". Insomma, non vediamo l'ora di vederlo in sala.



Il ritorno di Mary Poppins è atteso nelle sale italiane il prossimo 20 dicembre.