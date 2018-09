Il ritorno di Mary Poppins: Rob Marshall perfetto per dirigere il film secondo le star

Sul set de Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda hanno spiegato perché, secondo loro, Rob Marshall era la persona giusta per affrontare il progetto della Disney. Ovvero riportare sul grande schermo Mary Poppins a decenni di distanza dalla prima storica pellicola, diretta da Robert Stevenson nel 1964.

Oltre a rivelarsi un grande successo al botteghino, Mary Poppins si aggiudicò cinque premi Oscar, tra cui quello alla miglior attrice protagonista, Julie Andrews.

Disney ha quindi deciso di affidare il seguito tanto atteso a un regista esperto come Rob Marshall, che con la Disney ha lavorato per Into the Woods e Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare. Buoni risultati, anche se il maggior successo sinora in carriera per il regista rimane la versione cinematografica del musical Chicago, con il quale debuttò dietro la macchina da presa nel 2002.

Lin-Manuel Miranda, che nel film interpreta il lampionaio Jack, si è espresso così sul regista:"Questa è un'altra ragione per cui volevo fare il film. Sai, ci sono sogni che diventano realtà: avere il tuo show a Broadway, recitare in un film. E poi ci sono sogni che non hai mai nemmeno avuto l'audacia di avere, come quello di ballare con Mary Poppins in un sequel del film. Chi avrebbe l'audacia di avere quel sogno? Ma la ragione principale è che Rob Marshall è il migliore nel fare musical. Penso che Chicago sia il miglior adattamento cinematografico di un musical".

Anche Emily Blunt è sulla stessa lunghezza d'onda:"Rob ti fa sentire come se potessi fare qualsiasi cosa. Ha un approccio cerimoniale alla lavorazione del film. Lo rende magico e speciale per tutti, è meticoloso riguardo i dettagli e adoro lavorare con lui. Si aspetta molto da te e tutto questo viene dal canto, dal ballo, dalla recitazione. Non gli manca nulla".

Emily Blunt ha ereditato il ruolo che fu di Julie Andrews e reciterà nel film con Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Meryl Streep, Colin Firth e Dick Van Dyke.