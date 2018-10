Il Ritorno di Mary Poppins: pubblicato un nuovo trailer!

Pochissimi istanti fa la Disney ha rilasciato un nuovo trailer per l'attesissimo Mary Poppins Returns, che la compagnia ha intitolato "Special Look".

Come al solito, potete dare uno sguardo al video in calce alla notizia.

Per coloro che non hanno familiarità con l'imminente film diretto da Rob Marshall, si tratta del sequel al classico del 1964 Mary Poppins e vedrà Mary Poppins (Emily Blunt) tornare nella vita della famiglia Banks, ormai cresciuta: Michael (Ben Whishaw) e Jane (Emily Mortimer) ora sono adulti, ma Mary, con l'aiuto del suo amico Jack il lampionaio (Lin-Manuel Miranda), è venuta per portare un po' di gioia e ordine nella vita dei tre figli di Michael.

Ciò che davvero sembra intrigante del film è il fatto che, almeno a giudicare dai filmati promozionali, non c'è alcun tentativo di modernizzare il tono o renderlo più "alla moda", anzi tutto sembra estremamente in linea col film originale, con un piccolo beneficio extra fornito dagli effetti visivi moderni. Questo è il tipo di film che i genitori saranno desiderosi di portare i loro figli durante le festività natalizie, e probabilmente i bambini troveranno il nuovo film come un piacere. Non c'è niente di sbagliato in un aggiornamento se è fatto correttamente, e sembra che Marshall abbia capito come portare Mary Poppins nel 21 ° secolo senza perdere nessuna delle caratteristiche che l'hanno resa un personaggio così amato.

Il Ritorno di Mary Poppins uscirà in Italia il prossimo 20 dicembre e vedrà fra i protagonisti anche Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury, Julie Walters, David Warner e Dick Van Dyke.