Il ritorno di Mary Poppins, il produttore assicura: 'Lin-Manuel Miranda rapperà!'

Ieri la Disney ci ha incantati con il primo full trailer ufficiale dell'attesissimo Il ritorno di Mary Poppins, sequel del classico del 1964 con protagonista la splendida Julie Andrews nei panni della Tata magica, interpretata invece nel film diretto da Rob Marshall (Chicago) da una solare Emily Blunt.

Insieme a lei, nel cast, nel ruolo di Jack, una sorta di simil versione modernizzata del Bert di Dick Van Dyke (che sarà nel film), troveremo anche Lin-Manuel Miranda, che per chi non lo sapesse è soprattutto amato e idolatrato in america per il suo Hamilton, per il quale ha vinto anche il Premio Pulitzer. Nella cifra stilistico-musicale dell'attore e cantante, comunque, importanza fondamentale ce l'ha l'hip-pop e il rap, che è poi quello che reso tanto popolare tra i giovani il suo musical.



Parlando allora ai microfoni di Screen Rant, il produttore del film, Marc Platt, ha avuto modo di elogiare candidamente Miranda, rivelando che sì, ne Il ritorno di Mary Poppins avrà anche modo di rappare. Queste le sue parole: "È un meraviglioso ballerino e cantante, un attore strepitoso, che è poi quello che fa in questo film. Lin abita nel ruolo di Jack e crea un personaggio totalmente originale, interpretandolo perfettamente. E tutte le cose che ti aspetti che Lin faccia, lui le fa in modo sublime. Riesce a essere carismatico. A portare luce in questo mondo. Canta. Balla. E, che ci crediate o no, nello stile musicale del 1934 arriva persino a rappare un po'. È abbastanza straordinario".



Il ritorno di Mary Poppins vede nel cast anche Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 19 dicembre 2018.