Il Ritorno di Mary Poppins: nuove immagini e intervista a Rob Marshall da EW

Più di 50 anni dopo l'uscita nelle sale dell'originale Mary Poppins di Robert Stevenson, la magica tata e il suo aiutante Jack ritorna nelle vite dei Banks. Sono passati 25 anni dagli eventi del primo film, Michael Banks (Ben Whishaw) e sua sorella Jane (Emily Mortimer) sono cresciuti, e dopo la morte di sua moglie lui è rimasto da solo con tre figli. Mary Poppins (Emily Blunt) tornerà per dare una mano.

"Sentivamo che era importante non solo riflettere l'era della depressione che si respirava nei libri, ma che doveva esserci una ragione molto importante per il ritorno di Mary", ha detto il regista Rob Marshall. "Doveva essere qualcosa di vero e reale, e così nel nostro film Michael è un giovane padre che ha tre figli e non solo ha perso la moglie, ma a causa del periodo oscuro in cui versa la società ha anche perso il suo ottimismo, il suo senso di meraviglia, la sua gioia."

Marshall, che in precedenza aveva diretto produzioni Disney di grande budget come Pirati dei Caraibi e Into the Woods, sottolinea che il sequel non è un remake dell'originale prodotto da Walt Disney interpretato da Julie Andrews e Dick Van Dyke. "Non ho mai pensato neanche per un momento di realizzare un remake, non volevo copiare quella storia ma fare qualcosa di originale. Nessuno dovrebbe mai azzardarsi a toccare quel capolavoro. Il nostro obiettivo è proseguire la sua tradizione e ampliarne il mondo. Questi personaggi hanno ancora molto da raccontare."

Il Ritorno di Mary Poppins arriverà il prossimo 20 dicembre.