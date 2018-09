Il ritorno di Mary Poppins: il film è ispirato perfettamente ai libri di P.L. Travers

Ieri è stato diffuso il trailer di Il ritorno di Mary Poppins, sequel del film di Robert Stevenson che uscirà nelle sale a dicembre. Il testimone della protagonista passa da Julie Andrews a Emily Blunt. Un film ispirato, come l'originale, alle opere di P.L. Travers, che all'epoca inizialmente resistette a Disney e non cedette i diritti.

Ambientato 25 anni dopo il film originale, Il ritorno di Mary Poppins vede Ben Whishaw e Emily Mortimer interpretare gli adulti Michael e Jane Banks. L'ex tata della famiglia Banks tornerà quando Michael e i suoi tre figli piccoli devono fare i conti con una morte in famiglia.

Lin-Manuel Miranda recita al fianco di Emily Blunt nel ruolo di Jack, un lampionaio che, come Bert nel film originale, conosce la magia di Mary Poppins.

Il ritorno di Mary Poppins è un musical disneyano ma non prende spunto da idee della Disney, bensì dalle opere di P.L. Travers, creatrice della tata più famosa del mondo del cinema. In particolare da Mary Poppins ritorna, del 1935. Come raccontato in Saving, Mr. Banks, l'autrice si rivelò estremamente protettiva nei confronti della sua creatura ed era riluttante a cedere a Walt Disney i diritti per il film. Alla fine cedette e Mary Poppins si rivelò un enorme successo. Anche oggi, a 54 anni dalla sua uscita, Mary Poppins rimane una classica visione dell'infanzia.

In realtà Travers scrisse otto libri originali su Mary Poppins e Disney prese ispirazione solo da uno di quei libri. Quindi Il ritorno di Mary Poppins si basa su parte delle altre opere della Travers su Mary Poppins.

Marc Platt, produttore del film, ha spiegato:"Siamo andati direttamente alla fonte. Siamo andati fino a P.L. Travers. Ha scritto otto libri e il film originale riassume solo uno di quei libri. E quello che abbiamo trovato nei nuovi libri è un tesoro di nuovi personaggi ed episodi. E ci siamo resi conto che avremmo potuto creare il sequel, la nostra versione, la nostra storia. Una nuova storia di Mary Poppins ma legata alla fonte originale che è P.L. Travers. Scrisse i libri nel 1934/35 e il nostro film è ambientato in quegli anni, circa venticinque anni dopo il film originale".

Il cast di Il ritorno di Mary Poppins è composto da Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh, Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters, David Warner, Dick Van Dyke, Angela Lansbury e Jeremy Swift. Il film uscirà nelle sale italiane nel periodo natalizio.