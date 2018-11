Il ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt torna a casa Banks nel nuovo promo

Nel video si possono vedere i protagonisti del lungometraggio diretto da Rob Marshall, sorpresi dal ritorno di Mary. Ambientato a Londra negli anni '30, a vent'anni dal suo primo arrivo, Il ritorno di Mary Poppins vede Mary (Emily Blunt) tornare dagli adulti Jane (Emily Mortimer) e Michael (Ben Whishaw), quest'ultimo ancora residente al 17 di viale dei Ciliegi, insieme ai tre figli, Annabel (Pixie Davies), John (Nathanael Saleh) e George (Joel Dawson), oltre alla governante, Ellen (Julie Walters). In seguito ad una perdita personale di Michael, Mary Poppins torna insieme al lampionaio Jack (Lin-Manuel Miranda) e la cugina Topsy (Meryl Streep). Il cast del film comprende numerose star, oltre a Emily Blunt , Meryl Streep e Julie Walters anche Colin Firth, Angela Lansbury e Dick Van Dyke , che torna nel sequel dopo aver recitato nel doppio ruolo dello spazzacamino Bert e il presidente della banca, il signor Dawes. Tratto dal romanzo di P.L. Travers, Il ritorno di Mary Poppins verrà distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Mancano poche settimane al ritorno della bambinaia più amata del cinema. Il ritorno di Mary Poppins sarà nelle sale italiane dal 20 dicembre, ma nel frattempo sul web la Disney continua a diffondere materiale sul film, come il nuovo video promo nel quale si vede Mary Poppins tornare a casa Banks, dagli ormai cresciuti Jane e Michael.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.