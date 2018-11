Il Ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt sulla cover di Vogue Magazine

Il magazine newyorkese Vogue ha pubblicato la cover ufficiale del nuovo numero di dicembre, che contiene un'intervista esclusiva ad Emily Blunt, protagonista del nuovo film di Rob Marshall Il Ritorno di Mary Poppins.

"È una supereroina", ha detto la Blunt al celebre periodico di New York riguardo il personaggio protagonista del film. "La potresti definire così, oppure come una specie di angelo. Capisce ciò di cui le persone hanno bisogno, e poi glielo dà. Ma, durante questo processo, le persone che le stanno intorno scoprono qualcosa su loro stesse, e ne escono arricchite."

Con una fermezza simile a quella delle celebre tata londinese, la Blunt ha continuato: "Non credo che si preoccupi di ciò che è. Non c'è nessun altro come lei, il che le piace molto."

La Blunt in precedenza aveva lavorato con il regista Rob Marshall in Into The Woods, e quando le ha proposto il ruolo principale ne Il Ritorno di Mary Poppins ha chiarito che era la sua unica scelta. "In sostanza, Rob mi ha detto: 'Se non vuoi farlo tu, troveremo un altro film da fare'" ha rivelato la Blunt.

"Per me non c'è mai stata nessun'altra se non Emily", ha confermato Marshall. "Non ho mai neanche preso in considerazione una seconda scelta. È rara in questo mondo perché è sia incredibilmente calorosa che divertente, ma ha anche una grande vulnerabilità. In più è britannica e sa cantare e ballare, e sono cose non da poco".

Quando ha detto si, la Blunt lo ha raccontato alla sua migliore amica: "Ammesso di essere andata un po' in tilt. Ricordo solo una vaga sensazione di leggero panico che si insinuava dentro di me." L'attrice ha svelato di non aver guardato il film originale durante le riprese del sequel. "Sapevo che se avessi guardato la versione di Julie Andrews, forse avrei preso le distanze da quello che il mio istinto mi stava dicendo di fare", ha detto Blunt. "Inoltre, non volevo essere completamente intimidito dallo splendore della sua voce."

La Blunt aveva appena finito le riprese di La Ragazza Sul Treno quando ha iniziato quelle di Mary Poppins, cosa che si è rivelata perfetta per lei. "E' stata come una medicina, cantavo tutte queste canzoni felici dopo quella parte così cupa."

Il Ritorno di Mary Poppins arriverà nei cinema dal 20 dicembre 2019.