Il ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt non ha riguardato il film per prepararsi al ruolo

Emily Blunt non ha riguardato Mary Poppins, il classico di Robert Stevenson del 1964, per prepararsi al ruolo della famosa bambinaia in Il ritorno di Mary Poppins. Julie Andrews grazie a quel ruolo vinse l'Oscar alla miglior attrice e nonostante il personaggio esistesse già da trent'anni nei libri di P.L. Travers, l'attrice divenne un simbolo pop.

La forte associazione con il personaggio ha fatto desistere Julie Andrews dal partecipare in un cameo al sequel diretto da Rob Marshall, probabilmente per non creare un confronto fra la sua interpretazione e quella di Emily Blunt.

Durante un'intervista sul set, la nuova star del ruolo ha chiarito di non aver provato a imitare i manierismi della Andrews mentre recitava nel personaggio, affermando di non vedere il film originale da quando era bambina:"Non vedo il film originale da quando ero bambina, perché io...nessuna supererà Julie Andrews. Questa sarà la mia versione di Mary Poppins".

Nonostante la costumista del film, Sandy Powell, si sia chiaramente ispirata dagli abiti della Andrews, per questo sequel ha creato un abbigliamento completamente differente per Emily Blunt, in modo da distinguerla ulteriormente dal film precedente.

Il cast de Il ritorno di Mary Poppins include Emily Blunt (Mary Poppins), Lin-Manuel Miranda (Jack), Ben Whishaw (Michael Banks), Emily Mortimer (Jane Banks), Pixie Davies (Annabel), Joel Dawson (George), Nathanael Saleh (John), Meryl Streep (Topsy), Colin Firth (William Weatherall Wilkins), Julie Walters (Ellen), David Warner (ammiraglio Boom), Dick Van Dyke (sig. Dawes Jr.), Angela Lansbury (la signora dei palloncini) e Jeremy Swift (Gooding).

Il film arriverà nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio.