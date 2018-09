Il Ritorno di Mary Poppins: ecco i titoli delle nuove canzoni originali della soundtrack

Dopo lo straordinario successo ottenuto dal nuovo trailer ufficiale, sono stati resi noti i titoli delle canzoni originali di Il Ritorno di Mary Poppins, sequel in uscita il prossimo 20 dicembre.

Le canzoni originali che troveremo nel film e nell’omonima soundtrack ufficiale sono state scritte e composte Marc Shaiman e Scott Wittman, già dietro il successo di pellicole musicali come Hairspray – Grasso è bello, La fabbrica di cioccolato e molti altri. ScreenRant ha pubblicato la lista con i titoli delle nuove canzoni:

The Place Where Lost Things Go

Can You Imagine That

The Royal Doulton Music Hall

Turning Turtle

A Cover Is Not The Book

Trip A Little Light Fantastic

Nowhere To Go But Up

Per quanto riguarda le canzoni più iconiche del film originale, sono state composte dai fratelli Sherman e hanno raggiunto la fama anche al di fuori della pellicola stessa: tra queste le celebri "Supercalifragilistic", "A Spoonful of Sugar" e "Chim Chim Cheree".

Il ritorno di Mary Poppins, per la regia di Rob Marshall, è atteso nelle sale italiane il prossimo 20 dicembre. Nel cast del sequel, oltre a Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda, vedremo anche Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep.

Sinossi: Ambientato nel 1930 a Londra durante la depressione (l’ambientazione temporale dei romanzi originali), Il Ritorno di Mary Poppins (in originale Mary Poppins Returns) è tratto dagli altri ben sette libri scritti da PL Travers. Nella storia, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer) sono ora cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante Ellen (Walters), e vivono a Cherry Tree Lane. Dopo che Michaelsubisce una perdita personale, l’enigmatica tata Mary Poppins (Emily Blunt) rientrerà nella vita della famiglia Banks, e, insieme con l’ottimista Jack (Lin-Manuel Miranda), userà le sue abilità magiche per aiutare a far riscoprire alla famiglia la gioia e la meraviglia che manca nella loro vita. Mary Poppins introdurrà i bambini a un nuovo assortimento di personaggi colorati e stravaganti, tra cui l’eccentrica cugina, Topsy (Meryl Streep).