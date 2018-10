Il Ritorno di Mary Poppins: chi ha già visto il film lo ha definito un capolavoro

Il Ritorno di Mary Poppins, nuovo film Disney diretto da Rob Marshall, ha fatto letteralmente impazzire i fortunati che hanno potuto vederlo in anteprima questa settimana durante il sesto vertice annuale della NATO "Spirit of the Industry" tenutosi all'AMC Century City Theatre.

"Il regista Rob Marshall ha creato un capolavoro nel suo aggiornamento di una delle storie più amate di tutti i tempi", ha detto un dirigente di una grande casa di produzione. "È una storia edificante e un film visivamente lussureggiante, con canzoni allegre, coreografie gioiose e alcune scene animate abbaglianti. In Mary Poppins Returns, ancora una volta Disney ha realizzato un film per famiglie che durerà negli anni a venire."

Un altro dirigente ha dichiarato: "È assolutamente IL MIO FILM PREFERITO DELL'ANNO. Sono cresciuto con Mary Poppins e amo tutto ciò che riguarda il film originale, e il sequel ha assolutamente soddisfatto le mie aspettative.” Un altro grande nome presente all'evento ha rivelato: "Mary Poppins Returns riporta tutte le meraviglie e la magia del film originale aggiungendo nuovi livelli sia nella musica, nelle canzoni e nelle immagini, che sono letteralmente mozzafiato. Il film sarà sicuramente il preferito del periodo delle vacanze natalizie, voglio fare i miei complimenti a Rob Marshall."

Le buone impressioni fatte dal primo fantastico trailer sembrerebbero quindi confermate, per il momento. Per averne la certezza bisognerà aspettare il prossimo dicembre.

Il Ritorno di Mary Poppins arriverà nelle sale italiane dal 20 dicembre 2018.