Il ritorno di Alvaro Vitali in un thriller diretto da Luigi Pastore

L’interprete del popolare personaggio comicotornerà presto sul set in una nuova esperienza professionale che lo vede coinvolto in un progetto scritto e diretto da).

Il lungometraggio del produttore cinematografico pugliese, intitolato Deliriumpsike, ha individuato dunque all’interno del proprio cast artistico un nome conosciuto da molti nel genere della commedia italiana a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, Alvaro Vitali. L’attore romano ha stretto diverse collaborazioni nel corso della sua lunga carriera, tra cui inizialmente diverse pellicole con il pluripremiato regista Federico Fellini e negli anni successivi opere firmate da altrettanti nomi di spessore come Dino Risi e Mario Monicelli. Questa, tuttavia, per Vitali rappresenta una sfida del tutto nuova dal momento in cui nel tempo si è cimentato in larga parte in interpretazioni che hanno messo in risalto perlopiù la sua vena comica.

Nel thriller Deliriumpsike il cineasta promette nelle sue premesse allo spettatore un’esperienza che lo condurrà in una spirale di follia. Le riprese della pellicola avranno inizio nel corso dell’anno, ma in alto troverete una sneak preview di alcuni minuti che anticipa il senso di mistero al centro della storia.