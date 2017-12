Il Risveglio della Forza: Adam Driver rivela che il titolo si riferisce a Kylo Ren e Rey

Sebbene manchino pochi giorni all'arrivo nelle sale cinematografiche di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , che nella saga interpreta il personaggio di Kylo Ren, ha svelato un particolare dettaglio sul titolo di Episodio VII,, diretto dae uscito nei cinema di tutto il mondo nel dicembre 2015.

Secondo quanto dichiarato da Driver il titolo non si riferirebbe ad uno solo dei personaggi ma sia a Kylo Ren che a Rey (Daisy Ridley).

Dopo aver ascoltato le parole del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), che ha accennato ad un risveglio della Forza nel primo teaser trailer del film, dai fan è stata ampiamente considerata l'ipotesi che il titolo Il Risveglio della Forza sia da associare alla scoperta di Rey di poter esercitare la Forza. Tuttavia Adam Driver ha rivelato ad Empire che il titolo riguarda anche Kylo Ren:"Troviamo un Darth Vader già completo. Ero curioso d'iniziare a lavorare con un personaggio che era ancora all'inizio, che viveva ancora nell'insicurezza. Il titolo Il Risveglio della Forza non si riferiva soltanto alla luce ma anche al lato oscuro."

Sembra esista una connessione tra i personaggi di Kylo Ren e Rey, in quanto uno sembra il riflesso dell'altro. Considerando che, in base a ciò che si è visto con il materiale promozionale, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kylo Ren potrebbe tentare di sedurre Rey per portarla al lato oscuro, sembra abbastanza chiaro che la connessione tra i due possa essere ulteriormente esplorata.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 13 dicembre.