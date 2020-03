Anche Il Richiamo della Foresta arriverà molto prima per il mercato digitale

Per rispondere alla quarantena imposta dal Coronavirus, la Disney ha deciso di anticipare l'uscita di Il Richiamo della Foresta, primo film 20th Century Studios uscito appena un mese fa nei cinema statunitensi e italiani.

L'opera, tratta dall'omonimo romanzo di Jack London e con protagonista Harrison Ford, seguirà l'esempio di Onward della Pixar e arriverà sul mercato digitale domani venerdì 27 marzo, poche settimane dopo il debutto nelle sale: 20th Century Studios ha annunciato che l'opera sarà disponibile per l'acquisto a soli $14,99 sulle piattaforma video on demand (Amazon/VUDU/iTunes), un prezzo molto inferiore rispetto alla media.

Il Richiamo della Foresta è stato diretto da Chris Sanders e, oltre a Ford nei panni di John Thornton, include nel cast anche Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Cara Gee, Michael Horse, Jean Louisa Kelly, Colin Woodell, Adam Fergus e Abraham Benrubi. Inoltre, cliccando sul link evidenziato potrete scoprire chi ha interpretato il cane Buck.

Il film sullo schermo la storia di un cane coraggioso di nome Buck la cui pacifica vita domestica viene sconvolta quando, improvvisamente sradicato dalla sua casa in California, si ritrova trapiantato nelle terre esotiche dello Yukon canadese durante la corsa all'oro del 1890. Come nuovo arrivato di una squadra di cani da slitta per la consegna della posta, Buck vivrà l'avventura di una vita e troverà il suo vero posto nel mondo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de Il Richiamo della Foresta e alla recensione di Togo, altro film Disney disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+ che presenta una storia con più di un punto in comune con quella di London, anche se è tratto da una vicenda davvero accaduta.