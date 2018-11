Il remake di Force Majeure si farà con Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus

Il comico e attore statunitense Will Ferrell è stato ingaggiato assieme alla collega Julia Louis-Dreyfus nella pellicola intitolata Downhill, remake sviluppato dalla Fox Searchlight dell’acclamato comedy drama svedese diretto da Ruben Östlund, Force Majeure. In cabina di regia ci saranno i due premi Oscar Nat Faxon e Jim Rash.

La storia al centro del lungometraggio racconta di come una famiglia in vacanza sulle Alpi riesca a scampare ad un temibile pericolo di morte, ma l’evento segnerà la stabilità dei rapporti famigliari al punto tale che i protagonisti saranno forzati a rivalutare le loro vite e quel che ciascuno di essi prova l’uno per l’altra.

Le riprese di Downhill dovrebbero partire in Austria nei primi mesi del prossimo anno. Al momento il casting per gli ulteriori personaggi da impersonare sono attualmente in corso.

Il film diretto dal filmmaker svedese è approdato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, vincendo finanche il premio della giuria. Nel nostro paese, invece, è arrivato nelle sale cinematografiche nell’estate del 2015.

Downhill riunirà la Fox Searchlight Pictures con Faxon e Rash per la terza volta, avendo essi lavorato già in passato insieme in un altro comedy drama, The Descendants, con George Clooney, e The Way Way Back, progetto appartenente al medesimo genere, con la partecipazione di attori di un certo spessore come Steve Carell ed il premio Oscar Sam Rockwell.

Queste le parole dei due filmmaker a margine dell’annuncio:

“Ovviamente Searchlight è di famiglia a questo punto. Siamo onorati di lavorare con loro per la terza volta. Lo stesso dicasi per aver incrociato i nostri percorsi con Julia e Will, il che rende tutto questo più speciale ed eccitante per noi”.

In calce, invece, il commento speso da David Greenbaum e Matthew Greenfield, leader della divisione Production, Film and Television della Fox Searchlight Pictures:

“Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con l’inimitabile duo composto da Nat Faxon e Jim Rash. Ovviamente lo stesso vale per la possibilità di riunire per la prima volta sullo schermo Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell, un sogno che diventa realtà. Le alpi austriache aspettano per una slavina a tinte comiche”.