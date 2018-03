Il remake de Il Corvo con Jason Momoa ha una data di uscita

Dopo esser stato rimandato tante volte, aver perso registi, sceneggiatori e attori per la strada, il remake de Il Corvo , in origine fumetto di, ha finalmente una data di uscita fissata dalla

La Sony Pictures ha confermato che Il Corvo, che vedrà Jason Momoa interpretare i panni che furono di Brandon Lee, arriverà nei cinema l'11 ottobre 2019. Il nuovo adattamento sarà scritto da Nick Cave e diretto da Corin Hardy.

"Il Corvo non è un film che avrebbe meritato il remake se non fosse stato per Brandon Lee. Se non fosse stato per Brandon, probabilmente, non avreste mai conosciuto questo piccolo fumetto underground. E' il film di Brandon. Penso sia uno di quei casi speciali ad Hollywood dove debbano lasciare che resti il testamento dell'immenso talento di un uomo e il suo sacrificio, e non aver altri che lo riscrivano o aggiungano qualcosa. So che sono stati realizzati dei sequel e delle serie tv, ma la nozione di 'reboottare' questa storia ed il personaggio originale - un personaggio a cui Brandon ha dato vita con un costo troppo alto - mi sembra del tutto sbagliato. Per favore lasciate che questo resti il film di Brandon" aveva spiegato, in una lunga 'nota', il regista del film originale Alex Proyas proprio riguardo questo progetto.

Oltre a Il Corvo, la Sony ha fissato le date di uscita di A Dog's Way Home per l'11 gennaio 2019 e di Miss Bala per il 25 gennaio 2019.