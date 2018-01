Il regista di Your Name. ritorna a parlare dei rumour sul finale alternativo

Alcuni fan del film di animazione diretto e scritto dasi sono a lungo interrogati sull'esistenza di un possibiledella pellicola. La teoria promossa da questi vedrebbe infatti una conclusione più cupa e sul punto è intervenuto con decisione lo stesso creatore per risolvere una volta per tutte il dibattito.

Come saprete la storia si chiude con i due protagonisti, Mitsuha e Taki, che pur non ricordando il passato che ha incrociato le loro vite si ritrovano al termine di una corsa chiedendosi rispettivamente l'altro/a chi sia. Questo lieto fine però sembra non aver accontentato tutti, infatti alcuni appassionati di Your Name. hanno iniziato a diffondere voci su un presunto epilogo diverso da quello poi effettivamente adottato. Tenendo fede a questa ipotesi sembrerebbe che Makoto Shinkai sia stato costretto dalla Toho, casa di produzione cinematografica giapponese (uno fra tutti Godzilla), a scrivere una conclusione più disneyana rispetto a quella scelta dal regista che avrebbe avuto caratteri meno idilliaci.

Sul punto, a distanza di ben 15 mesi dall'uscita in Giappone, Shinkai ha scelto di mettere a tacere una volta per tutte questa discussione attraverso il suo canale ufficiale su Twitter mostrando una foto che inquadra la trama del film di animazione così come lui stesso l'aveva scritta originariamente nel 2014. Il finale twittato combacia dunque perfettamente con quello visto nel 2016 dal pubblico e questo dovrebbe mettere la parola fine ad una delle tante polemiche che nascono di tanto in tanto sul web.

Queste le parole del regista e sceneggiatore:

"Il finale è stato deciso nella trama originale prima ancora che la sceneggiatura venisse stesa".

In Italia Your Name. è stato distribuito nel Gennaio 2017 grazie a Dynit e Nexo Digital.