Il regista di Scappa - Get Out, Jordan Peele, vorrebbe realizzare il sequel

A quanto pare uno degli horror movie a basso budget più interessanti dello scorso anno potrebbe diventare il primo capitolo di una storia che diventerebbe così un potenziale franchise. Ad affermarlo è lo stesso film-maker della pellicola con protagonista Scappa - Get Out ha ottenuto ben quattro nomination agli Oscar.

Nel corso di una intervista con l’Hollywood Reporter Jordan Peele si dice disponibile all’idea di prendere in considerazione lo sviluppo del prosieguo dell’horror, dando così la possibilità alla Blumhouse di poter mettere le mani su un'ipotetica nuova saga horror dopo il successo di serie come Insidious o La notte del giudizio :

“Amo quell’universo e ho la sensazione che ci sia ancora altro da raccontare. Non so bene cosa sia adesso, ma ci sono alcune questioni irrisolte”.

Come ricorderete nel finale del film il protagonista interpretato da Kaluuya riesce a fuggire con l’amico Rod dalla villa di quella che riteneva essere la sua fidanzata, la quale, invece, morirà al centro della strada dopo un agguerrito scontro.

In Scappa - Get Out un giovane afroamericano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Diretto e sceneggiato da Jordan Peele, nel cast di Scappa – Get Out troviamo Daniel Kaluuya (Chris Washington), Allison Williams (Rose Armitage), Catherine Keener (Missy Armitage), Bradley Whitford (Dean Armitage), Caleb Landry Jones (Jeremy Armitage), Marcus Henderson (Walter), Betty Gabriel (Georgina), Lakeith Stanfield (Andre Logan King) e Lil Rel Howery (Rod Williams).

Prodotto dalla Blumhouse Productions e dalla QC Entertainment, il lungometraggio è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Universal Pictures. In tutto il mondo il film horror ha incassato 254 milioni.

Voi cosa vorreste vedere in un ipotetico Scappa – Get Out 2? Ditecelo nei commenti!