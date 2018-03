Il regista di Rampage: Furia Animale su ciò che l'ha indotto ad accettare il lavoro

La star del recente Jumanjii - Benvenuti nella giungla , farà presto ritorno sul grande schermo con l’adattamento cinematografico del prodotto videoludico, il picchiaduro degli anni ’80 sviluppato dalla Midway Games. In un’intervista il registaparla dell’approccio al film.

Mentre nelle sale è uscito solo da qualche giorno il reboot cinematografico di Tomb Raider con Alicia Vikander che fa tornare in vita Lara Croft su un mercato non legato al mondo videoludico, ereditando il lascito di Angelina Jolie, un nuovo videogioco farà presto capolino nelle nostre sale nel mese di aprile. Stiamo parlando di Rampage: Furia Animale, l’ultima fatica di The Rock che rivedremo durante il corso dell’anno anche in Skyscraper.

Nel corso di una conversazione con il filmmaker Brad Peyton, il quale vanta già diverse collaborazioni con l’ex wrestler in lungometraggi come Viaggio nell’isola misteriosa o San Andreas, il regista ha dichiarato che la "mitologia" del gioco si adattava bene ad una trasposizione sul grande schermo:

“Questo è ciò che mi ha indotto a dire alla fine di sì, perché quando inizialmente sono entrato a farne parte non era il genere di film che avrei voluto fare. Quando tuttavia l’abbiamo traghettato in una direzione in cui c’era più emozione, c’era più solidità, pur mantenendosi inalterato il divertimento che c’è, era qualcosa che sia io che Dwayne, entrambi nelle rispettive competenze, pensavamo fosse in grado di funzionare”.

Tra i protagonisti di Rampage: Furia Animale troviamo, dunque, Dwayne Johnson, la candidata Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello (Justice League) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Brad Peyton (Viaggio nell’isola misteriosa) dirige una sceneggiatura di Ryan Engle e Carlton Cuse & Ryan J. Condal e Adam Sztykiel, da una storia di Ryan Engle basata sull’omonimo videogioco. La squadra creativa comprende il direttore della fotografia Jaron Presant (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), lo scenografo Barry Chusid, la costumista Melissa Bruning (Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie). Le musiche sono di Andrew Lockington.

Rampage: Furia Animale sarà distribuito dalla Warner Bros. nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 aprile 2018.