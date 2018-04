Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha firmato un'esclusiva con DreamWorks

Guillermo del Toro ha vito l'Oscar per la "favola" romantica La Forma dell'Acqua e, come sappiamo, il regista è noto per il suo stile, particolarissimo, e per le sue narrazioni visionarie e fuori dall'ordinario.

Tra i recenti accordi firmati dal direttore, c'è quello con la Fox Searchlight Pictures e, adesso, come riportato da Comingsoon, quello con la DreamWorks Animation che prevede diversi anni di contratto per la creazione, scrittura, produzione e direzione di film animati per famiglie.

L'annuncio l'ha dato proprio la DreamWorks Animation (DWA), attraverso il suo Presidente, Chris deFaria, che ha anche aggiunto la possibilità di estendere questo accordo con il regista, oltre i film e la televisione, includendovi anche lo sviluppo di contenuti e tecnologie per far avanzare il settore dell'intrattenimento animato.

Del Toro avrà il suo ufficio personale al DreamWorks campus di Glendale, in California. Ecco cosa ha dichiarato: “L'animazione è una forma d'arte che ha influenzato il mio lavoro in modo consistente sin da quando ero bambino. Per me è il media perfetto per portare alla vita le idee, tutte le idee, non importa quanto folli o sfrenate. non vedo l'ora di lavorare con Chris e con i talentuosi artisti della DreamWorks - che sono davvero tra i talenti più incredibili dell'industria - per far diventare realtà queste idee. Ho lavorato con la DreamWorks per circa dieci anni e adesso l'orizzonte mi sembra addirittura più sconfinato."

De Faria ha aggiunto:

"Siamo entusiasti del fatto che Guillermo abbia firmato la partnership cinematografica in aggiunta al rapporto televisivo che ha con DreamWorks Animation. È davvero un artista unico nel suo genere, e siamo ansiosi di vedere la sua immaginazione in piena attività. Guillermo ha un talento unico per la creazione di mondi e personaggi memorabili, e crediamo che i film che creeremo con lui saranno ricordati dal pubblico e per molte generazioni a venire. Sono personalmente molto entusiasta di estendere il lungo rapporto di lavoro di cui ho già goduto per diversi anni con Guillermo, e non vedo l'ora che lui collabori con noi anche ad alcuni dei nostri progressi rivoluzionari nel campo della tecnologia e dell'innovazione."