Il regista Joss Whedon è un "po' geloso" dei Russo per via di Avengers: Infinity War!

Joss Whedon non è estraneo alla direzione dei cinecomic, anzi! La sua ultima fatica è stata rimettere le mani su un progetto DC già concluso, Justice League. Prima di questo, aveva lavorato nel Marvel Cinematic Universe.

È suo infatti, il primo film sui Vendicatori. Parlando con THR alla première di Avengers 3, il regista ha spiegato quali siano le differenze tra il suo primo film, di 6 anni fa, e quello che sta uscendo adesso nel mondo, diretto da Anthony e Joe Russo: fondamentalmente, a lui mancavano un sacco degli eroi che invece adesso fanno parte dell'Universo Cinematografico della Casa delle Idee.

"Sono meno stanco ed eccitato" perché non so cosa succede e beh sai, sono anche un po' geloso ... Beh, insomma, ci sono i Guardiani lì dentro, voglio dire, ogni essere umano che non abbia partecipato a un film di Harry Potter è in questo film e quindi non li invidio. C'è una ragione per cui ho detto "due e fuori", ma vorrei poter giocare un po' con tutti quei personaggi."

In effetti lui il suo lavoro l'ha fatto, con Avengers e Avengers: Age of Ultron. Adesso è tempo che siano i fratelli Russo a prendersi onori (e oneri), nel portare a termine quella che sembra davvero un'impresa titanica: riunire un incredibile cast di super attori che interpreta un gruppo di supereroi straordinari, creando un prodotto di intrattenimento che sia al contempo godibile, epico e pienamente soddisfacente per la maggior parte delle persone, siano esse parte della critica o del pubblico, incastrando anche tutti gli impegni di ognuna delle superstar coinvolte. Non è poco con cui avere a che fare, che ne dite? E Whedon, evidentemente, lo sa!

Avengers: Infinity War è al cinema!