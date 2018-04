Il regista di IT Andy Muschietti, ci stuzzica con una foto che preannuncia il sequel!

L'adattamento diè stato un enorme successo per la Warner Bros., quindi è naturale che il regista, Andy Muschietti, sia tornato al lavoro anche per il sequel. Sorprendentemente, un accordo deve ancora essere annunciato ufficialmente.

Comunque, una nuova foto condivisa dal regista stesso, potrebbe segnalarci che il suo ritorno è imminente. Muschietti ha pubblicato lo scatto sul suo account Instagram e si vede insieme ai Perdenti (almeno con alcuni membri del cast che li interpretano). Un paio di loro sono stati chiaramente da poco in sala trucco e dunque questo potrebbe farci assumere che la produzione stia - forse - già lavorando al sequel che, presumibilmente, si intitolerà IT: Chapter 2, o qualcosa del genere.

Il capitolo 2 dovrebbe uscire, se tutto andrà come previsto, il 6 settembre 2019, con la maggior parte del cast di giovani che tornerà, come pure Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, il Clown Danzante. Inoltre, come abbiamo riportato qualche tempo fa, Jessica Chastain è in trattativa per interpretare il ruolo di Beverly da adulta; inoltre, devono essere ancora trovati gli altri membri del cast che interpreteranno i Perdenti da grandi, che ancora devono essere ufficialmente annunciati.

Il Capitolo Due di IT sarà ambientato 27 anni dopo gli eventi narrati dalla prima storia, tuttavia il sequel mostrerà diversi flashback, prima che il gruppo di ragazzi prendesse strade di vita diverse. Nel cast del primo film c'erano Skarsgård nei panni di Pennywise, Jaeden Lieberher nel ruolo di Bill Denbrough, Jeremy Ray Taylor come Ben Hanscom, Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs come Mike Hanlon, e Wyatt Oleff nelle vesti di Stanley Uris.