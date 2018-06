Il regista Hiro Murai è in trattativa per dirigere il thriller sci-fi intitolato Man Alive

Secondo quanto riportato da Deadline il regista candidato all'Emmy Hiro Murai potrebbe firmare a breve il contratto per dirigere il film della 20th Century Fox intitolato Man Alive.

La pellicola è un thriller fantascientifico la cui sceneggiatura è stata acquistata da Joe Greenberg e riscritta da David Robert Mitchell. Man Alive sarebbe, se l'accordo andrà in porto, il debutto alla regia di Murai in un lungometraggio.

Murai è infatti molto noto per il suo lavoro alla serie FX intitolata Atlanta, con protagonista Donald Glover. Il programma è anche stato recentemente rinnovato per una terza stagione. Il regista ha anche diretto Glover nel provocatorio video musicale This Is America. Gli altri crediti televisivi di Murai includono le serie tv Barry, Snowfall e Legion, oltre a diversi video musicali di Childish Gambino.

La storia narrata in Man Alive copre gli eventi che seguono l'invasione della Terra da parte di una specie aliena. Un uomo, che per salvarsi vive come un'eremita, mentre si trova in isolamento e in solitudine, si rende conto che potrebbe non essere solo come crede, dopotutto. Matt Reilly supervisionerà il film per Fox.