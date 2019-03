Il regista di Godzilla: King of the Monsters lo paragona a un film del MCU

Arrivano dall'America alcuni approfondimenti sull'attesissimo Godzilla: King of the Monsters relativi a delle set visit di qualche tempo fa però sotto embargo, e tra i vari report anche Michael Dougherty, il regista, ha avuto modo di tornare a parlare del suo film, dei toni e dell'appeal del progetto.

Tra questi articoli ce n'è anche uno di Comicbook.com, che ha approcciato il regista durante la sua visita sul set chiedendogli dei collegamenti nel MonsterUniverse dopo Kong: Skull Island e prima di Godzilla vs. Kong, sottolineando il paragone con la struttura del Marvel Cinematic Universe. Doughery ha dunque parlato della sfida di costruire un intero universo dei mostri che guardasse all'impalcatura del MCU, dal quale però distanziarsi drasticamente e in modo significativo.



Quale? Mettere dei personaggi umani in situazioni che soltanto dei supereroi potrebbero affrontare. Spiega il regista: "Sentivo che c'era questa possibilità di creare un gruppo di eroi della Monarch, che a differenza di molte altre agenzie segrete governative, che hanno alcuni piani secondari nella loro missione contro i Kaiju, agiscono con una prospettiva chiara e positiva contro queste creature e quello che esse rappresentano. E l'idea di un gruppo di eroi in realtà scienziati mi ha davvero affascinato. Sapete, questo non è un film della Marvel con persone che indossano tute iper-tecnologiche o con super poteri, che combattono senza sosta; si tratta di persone normali ma molto intelligenti che vanno contro delle probabilità impossibili".



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 31 maggio. Avete già letto il nostro speciale sul trailer di Godzilla: King of the Monsters?