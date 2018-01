Il regista di Ghost Rider: Spirito di vendetta trova il Marvel Cinematic Universe 'noioso'

Il Marvel Cinematic Universe è apprezzato da molte persone. Non è un caso che i film deiincassano tantissimo al botteghino, ed il franchise ha aiutato a lanciare anche personaggi minori della Casa delle Idee, ora popolarissimi in tutto il mondo.

Ma tra i detrattori del Marvel Cinematic Universe (che presto ospiterà anche X-Men e Fantastici Quattro), potete contare anche uno dei due registi di Ghost Rider: Spirito di Vendetta, Bryan Taylor. Il tentativo di Taylor e Mark Neveldine di rilanciare Ghost Rider fu un flop: sebbene non abbia incassato malissimo, Ghost Rider: Spirito di Vendetta fu criticato aspramente da pubblico e stampa, decretando la "fine" del personaggio al cinema e il passaggio dei diritti da Sony ai Marvel Studios.

Parlando in un'intervista, Taylor ha spiegato: "Non capisco del tutto i film dei Marvel Studios. Devo essere sincero: mi sembrano troppo lunghi. Non li capisco, veramente. Sono annoiato da loro e non li trovo nemmeno particolarmente di intrattenimento. Non penso siano fatti male. L'azione è molto buona. Tecnicamente sono molto buoni. Ci sono molti attori che adoro. Ma non li capisco".

Taylor elogia altri cinecomics, però: "Mi piace realizzare film vietati ai minori. Loro non ne fanno tanti. Logan e Deadpool sono stati fantastici. Penso che i cinefumetti vietati ai minori possano funzionare alla grande, ed essere grandiosi. Non capisco come Suicide Squad, ad esempio, non sia stato vietato. Era un concept da cinecomic 'R'".