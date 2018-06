Il regista Dean DeBlois rivela nuovi dettagli su Dragon Trainer: Il mondo nascosto

Dean DeBlois, regista e sceneggiatore di Dragon Trainer: Il mondo nascosto, il prossimo film della Dreamworks Animation, ha recentemente partecipato in Francia all'Annecy International Animation Festival, e in un'intervista con The Hollywood Reporter ha rivelato qualche dettaglio sul terzo capitolo della saga di Dragon Trainer.

"La storia sarà un altro rito di passaggio," ha detto DeBlois. "Hiccup dovrà prendere delle decisioni in autonomia, e dovranno essere ragionate. Ma sdentato, la sua fonte di sicurezza sarà distratto da un incontro con una femmina della sua specie, una "Light Fury" molto diffidente degli esseri umani."

il regista ha poi parlato delle conseguenze dell'avvento di questa nuova Furia: "Quando lei tenterà di trascinare sdentato allo stato selvaggio, Hiccup dovrà mostrare le sue abilità da Leader e confrontarsi con la sua più grande insicurezza: riuscire a cavarsela da solo."

Parlando della clip del primo incontro tra i due draghi, il regista si è dichiarato un fan delle sequenze guidate dalla musica in assenza di dialoghi, e di come questo fosse un perfetto modo di rappresentare il primo incontro tra le due furie.

DeBlois tornerà alla regia della saga per la terza volta. Il film prodotto da Brad Lewis e Bonnie Arnold, avrà un cast vocale di tutto rispetto con Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Kristin Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, Craig Ferguson e Djimon Hounsou.

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto arriverà nelle sale italiane il 31 gennaio 2019.