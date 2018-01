Il regista de Gli Ultimi Jedi spiega l'assenza dei Cavalieri di Ren nella pellicola

Ormai non passa giorno o settimana dall’uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi in cui il film-makernon intervenga a spiegare l’una o l’altra scelta presa nel film da lui diretto. Questa volta è il turno dei, la cui presenza nell’ottavo capitolo era motivo di speranza da parte di molti fan.

Il gruppo guidato da Kylo Ren è stato menzionato per la prima volta durante una delle scene di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Sebbene tanti ritenevano che questi avrebbero fatto la loro comparsa nel corso del nono episodio della saga, magari in una forma di supporto del loro leader, alla fine si è scelto al contrario di metterli da parte e lasciarli a disposizione di J.J. Abrams per il lungometraggio che chiuderà la nuova trilogia. Di ciò ne parla Rian Johnson durante un podcast con Empire:

“Avevamo un film già molto ricco e non c’era per questo letteralmente spazio in esso per qualunque altro elemento narrativo. Penso che avrei potuto usarli al posto delle guardie pretoriane ma sarebbe stato uno spreco considerando che alla fine sono morte. Inoltre se Kylo avesse avuto una qualche forma di connessione con loro sarebbe stata un’ulteriore complicazione che non avrebbe aiutato la scena. La verità è che non ho trovato per loro un posto nel film”.

Con l’uscita di scena del Leader Supremo Snoke e del Capitano Phasma, il generale Hux e in particolare lo stesso Kylo potrebbero a questo punto sguinzagliare prossimamente i Cavalieri di Ren nel tentativo di porre fine anche all’ultimo barlume della Resistenza. Vedremo quali saranno le scelte che vorrà effettuare J.J. Abrams per Star Wars: Episodio IX.