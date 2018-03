Il regista di Black Panther su Ava DuVernay: "Fa sembrare facile l'impossibile"

In occasione dell’uscita americana diha scritto una sentita lettera di apprezzamento alla sua regista,

Il regista di Creed che ha accettato di dirigere Black Panther dopo il rifiuto proprio della DuVernay, ha aperto la sua lettera dichiarando: “Ava DuVernay è qualcuno che fa sembrare facile l’impossibile. Ecco perché sento un enorme privilegio nel poterla chiamare la mia sorella maggiore. L’ho conosciuta nel 2013, ma è una di quelle persone che ti sembra di conoscere da sempre. [..] Ava è una pioniera. Rende i sogni e le idee realtà. Ha fatto uno show chiamato ‘Queen Sugar’ anticipando l’uso delle registe donne e del loro ruolo chiave nell’industria due anni prima del discorso di Frances McDormand agli Oscar. Ava è inclusione, equità e rappresentazione”.

Coogler ha avuto anche modo di lodare Nelle pieghe del tempo: “Dopodiché ha incanalato l’amore per suo padre e per suo madre, che è ancora tra noi, nel bellissimo ‘Nelle pieghe del tempo’. L’ho guardato attentamente alla Disney mentre ancora stavo lavorando a Black Panther e la mia sorella maggiore ha ispirato il suo team con l’amore e ha affrontato questa grossa sfida con lo studio, adattando un libro considerato infilmabile in un film che è un’esplosione di speranza, amore e con donne guerriere. Ma soprattutto, è un film su una piccola ragazzina nera con degli occhiali – come mia madre, mia moglie e la mia sorellona Ava – che si rifiuta di accettare la scomparsa del padre. Il personaggio principale del film, Meg, usa il proprio amore, la sua speranza e il proprio indiscusso talento di scienziata per riportarlo indietro e forse per salvare anche l’universo lungo la strada”.

Diretto da Ava DuVernay (Selma – La strada per la libertà), il romanzo scritto da Madeleine L’Engle è stato adattato dalla sceneggiatrice Jennifer Lee (Frozen – Il regno di ghiaccio). I costumi della pellicola sono stati curati da Paco Delgado (Les Misérables, The Danish Girl).

Nel cast troviamo Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Oprah Winfrey, Zach Galifianakis, Mindy Kaling, André Holland, Bellamy Young, Rowan Blanchard, Levi Miller e Storm Reid.

Nelle Pieghe del Tempo verrà distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures in Italia a partire dal 29 marzo.