Il regista di Annientamento ha detto che The Beach sarà nuovamente adattato per il cinema

Il regista di Annientamento,, ha rivelato che il suo romanzo, The Beach, avrà un nuovo nuovo adattamento cinematografico, dopo quello del 2000 con Leonardo DiCaprio.

Il primo film di Garland come regista, è stata la pellicola a tema fantascientifico del 2015 Ex Machina, che ha ottenuto un grande successo sia di critica che di pubblico. Garland ha poi proseguito con il lavoro su Annientamento, un film di fantascienza/horror, basato sul romanzo di Jeff Vander Meer.

Ambientato in Tailandia, The Beach tocca temi di individualità e responsabilità ecologica. La storia riguarda un giovane avventuriero che si unisce a un piccolo gruppo di compagni di viaggio che vivono un'esistenza idilliaca in un tratto isolato di natura incontaminata. Alla fine, il giovane scopre che vivere i suoi sogni non è facile come sognarli.

Nel 2000, The Beach è diventato un film diretto da Danny Boyle con Leonardo DiCaprio; la pellicola, guadagnò 144 milioni di dollari in tutto il mondo, soprattutto grazie al nome di Leo, ancora sull'onda del successo planetario di Titanic.

Recentemente, su Reddit, all'autore di The Beach, Alex Garland, è stato chiesto qualcosa sulla possibilità di un nuovo adattamento del libro e, sorprendentemente, Garland ha rivelato che in effetti, un nuovo adattamento è attualmente in lavorazione, potete vedere il post qui sotto.

