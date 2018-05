Il record di Avengers: Infinity War è ancora più alto: 640.9 milioni di dollari

Come anticipato nella giornata di ieri, Avengers: Infinity War ha polverizzato ogni record precedente e, anzi, secondo le stime ufficiali ha anche incassato di più di quanto svelato precedentemente.

Il film firmato dai fratelli Russo ha totalizzato nel mondo ufficialmente 640.9 milioni di dollari contro i 630 riportati nella giornata di ieri. Sono stati 258.2 i milioni incassati in madrepatria dalla pellicola dei Marvel Studios; nella giornata di domenica il film ha incassato in USA 69.2 milioni, battendo il precedente record domenicale di Star Wars - Il Risveglio della Forza (60.6 milioni).

A livello internazionale sono stati raccolti 382.7 milioni di dollari, senza contare la Cina, un mercato chiave in cui il film arriverà soltanto l'11 maggio.

Il precedente record mondiale era in mano a Fast & Furious 8 con 541.9 milioni di dollari al suo debutto nel mondo, mentre in madrepatria, con 248 milioni, da Il Risveglio della Forza. Fast & Furious 8 detiene ancora il record di miglior apertura internazionale con 443 milioni ma bisogna specificare che, in questo caso, contava anche il mercato cinese, in cui la pellicola uscì in contemporanea con il resto del mondo.

I Marvel Studios faranno uscire altri due cinefumetti tra quest'estate e marzo 2019: stiamo parlando di Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel. A maggio 2019 sarà la volta di Avengers 4.