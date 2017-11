Il reboot di Shaft arriverà nelle sale nell'estate 2019

La Warner Bros. ha annunciato che il prossimo reboot di Shaft è previsto per l'uscita nelle sale il 14 giugno 2019. Nel film tornerà, già protagonista del sequel del 2000 diretto da, nei panni di John Shaft II, condi nuovo nel ruolo di John Shaft I, zio del protagonista.

Il reboot di Shaft vede Jessie T. Usher nei panni del figlio di John Shaft II. Un agente dell'FBI ritrova il padre alla fine di una lunga separazione e dopo che il suo amico scompare in circostanze misteriose. La dinamica è stata descritta come "la nuova scuola che incontra la vecchia scuola".

L'attrice Alexandra Shipp, interprete di Tempesta in X-Men: Apocalypse, dovrebbe partecipare al film.

Tim Story dirigerà da una sceneggiatura scritta da Kenya Barris e Alex Barnow. Barris ha prodotto il reboot insieme a John Davis. Il film dovrebbe intitolarsi Son of Shaft.