Il reboot di Pirati dei Caraibi pronto a salpare senza Johnny Depp?

Crea ancora scalpore la notizia pubblicata in esclusiva da Deadline in base alla quale pare che la Disney stia esplorando l’idea del reboot della saga miliardaria al box office. Nel corso di una chiacchierata con il DailyMailTV lo sceneggiatore de La vendetta di Salazar, Stuart Beattie, si è sbilanciato sul futuro.

Il finale aperto dopo i titoli di coda dell’ultima pellicola del popolare franchise prodotto da Jerry Bruckheimer ha coltivato la speranza dei fan nel rivedere per i successivi capitoli uno degli acerrimi nemici di Jack Sparrow, il pirata Davy Jones, l’ex capitano dell’Olandese Volante. Tuttavia, stando a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa, la Casa di Topolino sarebbe intenzionata a concludere questo primo ciclo sulla storia dei pirati per aprirne uno nuovo e dare una ventata d’aria fresca alla serie con nuove storie e nuovi volti, con l’intento di riconquistare la fiducia dei fan sparsi per il mondo, ma soprattutto di dare maggiore linfa ad un prodotto sì redditizio ma che negli ultimi tempi sembrava essersi svuotato di quei contenuti che l’hanno reso così apprezzato negli anni.

Ad ogni modo, utilizzare il termine reboot potrebbe significare la scelta di slegarsi dall’attore attorno al quale l’intero franchise ha da sempre ruotato, Johnny Depp. A tal proposito è intervenuto l’autore dello script di Pirati dei Caraibi – La vedetta di Salazar, Stuart Beattie:

“Penso che abbia avuto una gran bella storia. Ovviamente si è cucito addosso il personaggio e questo l’ha reso ora il più celebre. È stato grandioso per lui e lo è stato anche per noi”.

Beattie ha confermato che la serie è definitivamente in fase di reboot:

“C’è un detto che dice: ‘Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo’. Il fatto che stiano riavviando qualcosa a cui tu hai collaborato significa che hai realizzato qualcosa che valesse la pena essere oggetto di un reboot. È un onore che ciò avvenga”.

Sebbene per il momento la Disney non abbia annunciato nulla di ufficiale, rimane pressochè certa l’intenzione di sviluppare un nuovo starting point di Pirati dei Caraibi. C’è da vedere solamente se a bordo tornerà anche Johnny Depp con il suo Capitan Jack Sparrow e qualora ciò non avvenga sarebbe comunque apprezzabile la sfida di cui la major si fa carico, quella cioè di reggere in piedi un franchise che finora basava il suo successo sulle vicende del pirata più sconclusionato della storia.