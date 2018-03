Il reboot dell'horror asiatico The Grudge ha trovato tutto il cast!

Il reboot didi Sony ha trovato finalmente il cast principale e adesso c'è anche la notizia della data di inizio delle riprese. Il pubblico americano ha già sperimentato una versione di The Grudge, con Sarah Michelle Gellar, un'infermiera minacciata da una maledizione sovrannaturale.

Quel film era già di per sé un remake di Ju-On del 2002, un film ampiamente riconosciuto come un classico dell'horror giapponese.

Rilasciato durante un'ondata di pellicole a tema horror classiche orientali - come The Ring e Dark Water (entrambi hanno avuto un remake americano), Ju-On parlava di un paio di fantasmi vendicativi che inseguivano e perseguitavano chiunque fosse tanto sfortunato da entrare nella loro casa.

Il remake americano del 2004 ha apportato alcune modifiche alla storia originale (he non si sarebbero adattate bene, tuttavia, ai gusti dei fan dell'originale. Comunque il film ha incassato 187,3 milioni di dollari nel mondo, a partire da un budget di soli 10 milioni. Allora come adesso, i film horror sono incredibilmente redditizi.

Sony rilascerà The Grudge con l'idea di avviare un franchising per competere con le offerte di Blumhouse. Come riportato da Variety, Demian Bichir e Andrea Riseborough saranno al comando del cast del film. Il film inizierà la produzione a partire da maggio. Nicolas Pesce dirigerà, oltre ad aver scritto la sceneggiatura.

SPWA, Ghost House e Good Universe, le società responsabili dell'acclamato thriller Do not Breathe, produrranno The Grudge. Il fondatore di Ghost House, Sam Raimi, lui stesso un nome iconico nella storia del genere horror, ha dichiarato qualcosa sul film:

"Siamo davvero entusiasti di questo nuovo adattamento. Siamo tornati al materiale originale per offrire un incredibile viaggio soprannaturale, che esplora gli orrori della periferia americana."