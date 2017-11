Il Re Leone: le parodie delle audizioni del live action in un video del SNL

Un altro casting di alto profilo ha dato l'occasione al celebre show comico statunitensedi creare un nuovo sketch nel quale vengono mostrate le parodie delle audizioni del film live action Il Re Leone , remake del Classico Disney, diretto da Jon Favreau e previsto nelle sale per il mese di luglio 2019.

Nel video si vedono le spassose imitazioni di Oprah Winfrey, Sterling K. Brown, James Corden, Kit Harington, Nick Offerman e molti altri.

Non è la prima volta che il Saturday Night Live s'ispira a grandi produzioni per creare delle finte audizioni comiche: in passato fu il turno di Ritorno al futuro, Top Gun, Cinquanta Sfumature di Grigio e Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Qualche giorno fa la Disney ha annunciato il cast ufficiale del film: Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), John Oliver (Zazu), John Kane (Rafiki), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), Eric Andre (Azizi), Florence Karumba (Shenzi) e Keegan-Michael Key (Kamari), con JD McCrary (giovane Simba) e Shahadi Wright Joseph (giovane Nala).

La produzione del film è in corso e Jon Favreau spera di bissare l'ottimo risultato ottenuto con un altro live action tratto da un Classico Disney da lui diretto, Il libro della giungla.