Il Re Leone: nuova foto di Jon Favreau con il cast di doppiatori del film

Jon Favreau ha postato sui suoi canali social una nuova foto che lo ritrae insieme ad alcuni membri del cast di doppiatori del remake in live-action de Il Re Leone.

Nella foto, da sinistra, possiamo ammirare Seth Rogen, Donald Glover, il regista Jon Favreau e Billy Eichner. Ricordiamo che Favreau è impegnato anche nella produzione della prima serie in live-action ambientata nell’universo di Star Wars, The Mandalorian, ambientata tra gli episodi VI e VII della saga principale.

Questa nuova versione de Il Re Leone è solo l'ultimo (per ora), film di un filone di successo che sta portando in live-action i classici Disney che tanto ci hanno fatto sognare da bambini, come Cenerentola, Il Libro della Giungla, e La Bella e La Bestia. Oltre a Il Re Leone, la Disney ha in programma di realizzare le versioni live-action anche di Lilo & Stich e La sirenetta. I prossimi ad approdare nelle sale saranno Dumbo di Tim Burton e Aladdin di Guy Ritchie, di cui abbiamo visto da poco il teaser trailer.

Il Re Leone è diretto da Jon Favreau e vede un cast formato da Donald Glover nei panni di Simba, Beyoncé Knowles-Carter nei panni di Nala, James Earl Jones nei panni di Mufasa, Chiwetel Ejiofor nei panni di Scar, Alfre Woodard nei panni di Sarabi, John Oliver nei panni di Zazu, John Kani nei panni di Rafiki, Seth Rogen nei panni di Pumbaa, Billy Eichner nei panni di Timon, Eric Andre nei panni di Azizi, Florence Kasumba nei panni di Shenzi, Keegan-Michael Key nei panni di Kamari, JD McCrary nei panni del giovane Simba and Shahadi Wright Joseph nei panni della giovane Nala. Il Re Leone arriva in sala il 19 luglio 2019.