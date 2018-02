Il Re Leone, Elton John e Beyoncé scriveranno una canzone originale per il live-action

Mentre poco si sa ancora sull'inizio dei lavori del live-action de Il Re Leone firmato da), è oggi grazie alcheavrebbe rivelato di avere in cantiere una nuova canzone originale per il progetto insieme a

Il cantante britannico lavorò già nel 1994 insieme al paroliere Tim Rice alle canzoni dell'amatissimo classico Disney, e sapere che tornerà anche per il live-action è un'ottima notizia, specie poi dopo l'altro grande ritorno alla colonna sonore, che è quello di Hans Zimmer.



John ha quindi rivelato che registrerà un nuovo pezzo, composto insieme a Rice e a Beyoncé, dichiarando: "Ci saranno quattro delle nostre canzoni nel live-action: Can You Feel the Love Tonight?, Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King e Circle of Life. E poi ci sarà un finale, una canzone di chiusura, della quale abbiamo parlato insieme a Beyoncé e al suo agente con la speranza di poterci lavorare insieme. Il film uscirà comunque nel 2019, quindi vedremo, ma sarà sicuramente bello lavorare con lei!".



Vi ricordiamo che il live-action de Il Re Leone vedrà tra i doppiatori originale Donald Glover (Simba), Chiwetel Ejiofor (Scar) e James Earl Jones (Mufasa, anche nel classico originale), per un'uscita prevista nelle sale il 19 luglio 2019.