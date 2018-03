Il rapporto tra Iron Man e Spider-Man continuerà ad evolvere in Avengers: Infinity War

Quando il personaggio di(interpretato dal giovane) è stato inserito in Captain America: Civil War , ihanno deciso di renderlo una sorta di 'allievo' per).

Quello che in Captain America: Civil War era, però, stato solo abbozzato per esigenze di copione, è stato esplorato maggiormente nel successivo Spider-Man: Homecoming di Jon Watts in cui il rapporto di mentore ed allievo diventava molto più chiaro agli occhi degli spettatori.

Quel rapporto continuerà ad evolvere anche nell'attesissimo Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile in Italia, come confermato dai due filmaker dietro l'evento dell'anno, i fratelli Russo: "Tony è ancora schierato dalla parte degli Accordi. Sta ancora affrontando le conseguenze di quella scelta e sta ancora guidando gli Avengers che non si sono schierati contro gli Accordi e, a questo punto, contro la Legge. E ancora ha questo rapporto che ha stabilito con Spider-Man in 'Homecoming'. Un rapporto che in Infinity War continuerà ad evolvere. Hanno questo rapporto unico di mentore-allievo che continuerà ad evolvere nel corso di questa pellicola.".

Le parole dei Russo sono interessanti e confermano, ancora una volta, che i rapporti tra Tony Stark e gli Avengers parte del Team Cap in Civil War sono ancora burrascosi.