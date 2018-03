Il rapporto tra Cap e Tony è "complicato" in Avengers: Infinity War

Nel corso delle interviste concesse dal cast suemerge anche un quadro dei rapporti che intercorrono tra i vecchi amici Steve Rogers e Tony Stark.

I due vedevano le loro strade separarsi definitivamente al termine di Captain America: Civil War, con Cap che sceglieva di proseguire come un fuorilegge al fianco dell’amico d’infanzia Bucky. Tuttavia, i due supereroi saranno costretti a mettere da parte le loro divergenze per affrontare la minaccia universale costituita dall’arrivo sulla Terra del folle Thanos.

Per Chris Evans è tutta una questione di priorità e giusta prospettiva: “È complicato. Penso che ognuno dei due collaborerà in maniera binaria per servire qualcosa di più grande e non credo che lasceranno che le loro emozioni prendano il sopravvento sulla realtà. Sono passati due anni, quindi credo che entrambi, a un certo livello, non dico che abbiamo superato la cosa, ma di sicuro ci siamo messi alcune cose alle spalle”.

Sull’arrivo di Thanos, Evans ha aggiunto: “È probabilmente l’avverarsi delle nostre peggiori paure. Penso sia la prima volta che i cieli si aprono e arrivano questi alieni direttamente in città realizzando al contempo che è una possibilità realizzabile e stavolta sappiamo gestire la cosa, ma non sappiamo quanto potenti possono diventare. La cosa peggiore è che potrebbe verificarsi il peggior scenario possibile, ovvero la distruzione del pianeta”.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.