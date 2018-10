Il ragazzo che diventerà re: online il trailer italiano del film

Scritto e diretto da Joe Cornish ( Attack the Block ), Il ragazzo che diventerà re debutterà nelle sale britanniche il 15 febbraio del prossimo anno, mentre per la distribuzione italiana viene indicato un generale "2019".

Louis Serkis (Alice Attraverso lo Specchio) veste i panni del protagonista Alex, con l'esordiente Dean Chaumoo come il suo migliore amico Bedders. Per concludere la banda di piccoli guerrieri, Tom Taylor (La Torre Nera) e Rhianna Doris interpretano Lance e Kaye. Angus Imrie interpreta una versione giovane del mago Merlino, mentre Sir Patrick Stewart è la versione adulta dello stesso stregone. Rebecca Ferguson veste i panni della malefica Morgana.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Alex è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, decisa a distruggere il mondo."

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it .

Altri contenuti per The Kid Who Would be King