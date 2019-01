Il progetto cinematografico sulla X-Force verrà realizzato prima di Deadpool 3?

In seguito alla sempre più imminente acquisizione della Fox da parte della Disney, molti progetti supereroistici annunciati dalla casa di produzione rischiano definitivamente di essere cancellati. Tra questi, il presunto film sulla X-Force, scritto e diretto da Drew Goddard. Ma sarà davvero così? Ce ne parlano Rhett Reese e Paul Wernick.

Al duo va attribuito il merito di aver sceneggiato i due fortunatissimi film dedicati al Mercenario Chacchierone. Due cinecomic che, grazie al carisma di Ryan Reynolds e alla natura fuori dagli schemi del personaggio, sono stati entrambi capaci di tramutarsi in un proficuo successo sia critico che commerciale per la 20th Century Fox.

Un terzo capitolo della saga è, quindi, praticamente scontato. Dopo un secondo film dedicato interamente a presentarci nuovi personaggi (tra cui il Cable di Josh Brolin e la Domino di Zazie Beetz), la prossima avventura di Wade Wilson / Deadpool non dovrebbe tardare ad arrivare. L'unico "prerequisito" prima di accedere al prossimo progetto legato al Mercenario Chiecchierone è il già annunciato film sulla X-Force, che vedrà diversi mutanti dei fumetti Marvel unirsi per formare una letale squadra di supereroi.

Introdotti nei primi anni '90, grazie all'ingegno di Rob Liefeld e Fabian Nicieza, il team ha negli anni alternato diverse formazioni; la prima, e più conosciuta, della serie comprendeva: Boom-Boom, Cannonball, Cable, Domino, Feral, Warpath e Shatterstar, anche se nella trasposizione cinematografica è ancora tutto da vedere. Per quanto riguarda l'eventuale uscita del film, Reese e Wernick sono cautamente ottimisti che il progetto possa finalmente vedere la luce e che, se mai verrà effettivamente realizzato, uscirà sicuramente prima di Deadpool 3.

Queste le parole di Reese e Wernick:

"Basandoci sulla continuity che abbiamo inaugurato, X-Force sarà il prossimo film ad essere realizzato, prima del terzo Deadpool. In un certo senso, tutto ciò riprende un po' il modello seguito dai Marvel Studios, secondo l'ordine: Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3. Noi però non lavoreremo al progetto, che sarà infatti scritto e diretto da Drew Goddard, almeno secondo i piani iniziali. Noi non siamo coinvolti. Possiamo però anticiparvi che Deadpool 3 arriverà prima o poi, anche se è prematuro parlarne adesso, visto che X-Force ha la priorità in questo momento."

Parlando invece del loro rapporto con le star principali della saga sul Mercenario Chiacchierone, i due dichiarano: "ci manteniamo costantemente in contatto con Ryan Reynolds, con cui ci troviamo spesso a scambiare messaggi e idee tramite messaggi o chiamate. (Deadpool 3, ndr) è sempre uno dei nostri pensieri fissi. Ci arriveremo quando sarà il momento giusto. Per ora, X-Force è il prossimo progetto della lista."



E voi, pensate che il progetto vedrà finalmente la luce, seppure i personaggi siano destinati inevitabilmente a giungere nelle mani della Disney? Ditecelo con un commento!