Il produttore di Smallville, Steven S. DeKnight, è un fan del Superman di Snyder!

Anzi, un grande fan, per essere precisi! La risposta all'adattamento dipartendo da Man of Steel a Justice League, è stata divisiva, in generale. Alcuni amano la versione più oscura e introspettiva del superman DCEU, mentre altri desideravano vedere un personaggio più in linea con l'eroe delle pagine dei fumetti.

Comunque, uno dei produttori di Smallville, Steven S. DeKnight, è un grande fan dell'approccio di Snyder.

Mentre stava facendo il press tour di Pacific Rim: La Rivolta, ScreenRant ha parlato con DeKnight di Superman, visto il suo passato alla produzione del famoso serial Smallville, della CW. Ecco cosa ha da dire l'autore/regista sulla differenza tra l'adattamento di Batman e l'adattamento di Superman come personaggi, e quali siano i suoi pensieri sull'adattamento di Snyder:

"Superman è molto diverso da Batman. Batman è un tipo oscuro, psicologicamente incasinato, Superman è l'uomo che tutti noi aspiriamo ad essere. È un'ispirazione e cerca sempre di trovare il lato umano dentro di sé; e poi è così potente che è più difficile relazionarsi con lui. Molto, molto difficile. Ad essere sincero mi piace davvero tanto quello che Zack Snyder ha creato con il personaggio. È un character molto duro, molto difficile da interpretare e, come ho detto, se stessimo facendo ora Smallville, se fosse il ragazzo coi superpoteri di Smallville cioè, non credo che avrebbe funzionato."

Nonostante molti fan non riescano a connettersi con il Superman portato sullo schermo da Zack Snyder, molte persone si sono al contrario connesse con l'umanizzazione di Superman, e DeKnight è uno di loro.

Siete d'accordo con l'idea di DeKnight dei personaggi? Ditecelo nei commenti, qui sotto.