Il produttore esecutivo della Disney Tindo Nagenda firma in esclusiva con Netflix

Deadline riporta che Tindo Nagenda, il produttore esecutivo della Disney, ha firmato un contratto in esclusiva con Netflix per diventare il capo della produzione di Scott Stuber e della sua divisione cinematografica a grande budget.

Nagenda ha passato gli ultimi 8 anni e mezzo alla Disney, dove ha contribuito alla rinascita della sezione live-action della compagnia insieme ad Alan Horn e Sean Bailey. Nella sua carriera, il produttore esecutivo ha curato film come Mr. Banks, La Bella e la Bestia, Cenerentola, Nelle Pieghe del Tempo e gli imminenti Dumbo e Mulan.

Ora a quanto pare si sposterà sui lidi Netflix, dove lavorerà insieme a Stuber per curare i prossimi blockbuster della compagnia. Nel corso dei prossimi 12 mesi, il servizio streaming on demand lancerà ROMA di Alfonso Cuaron, 22 July di Paul Greengrass, Bird Box di Susanne Bier, Triple Frontier di JC Chandor, The Irishman di Martin Scorsese, Wine Country di Amy Poehler, 6 Underground di Michael Bay e Outlaw King - Il Re Fuorilegge di David Mackanzie.

Il produttore ha iniziato la sua carriera alla HBO, per poi lavorare nel corso degli anni alla Warner Independent, alla Plan B e al Good Universe prima di approdare alla Disney nel 2010. Vedremo quali saranno i progetti che supervisionerà per la compagnia di streaming.