Il produttore de La forma dell'acqua alla Disney: "Non rovinate le cose buone della Fox!"

Questo potrebbero essere l'anno de La forma dell'acqua , e a dimostrazione dell'inarrestabile corsa del film diverso gli Oscar ci sono adesso anche i premi vinti ieri ai, tra i quali quello per Miglior Film.

Salendo sul palco e accettando così il prestigioso riconoscimento della critica americana, il produttore del film, J. Miles Dale, ha tenuto un interessante discorso nel quale ha tirato in ballo anche la recente e miliardaria acquisizione Fox da parte del gruppo Disney, dato che nelle proprietà ora in mano alla Casa di Topolino c'è anche la Fox Searchlight.



Queste le parole di Dale: "Grazie mille alla critica e grazie alla Fox Searchlight. Lo ha già detto poco fa Guillermo [del Toro] ma stanno producendo dei film necessari da realizzare, che vogliamo realizzare e che le persone hanno bisogno di vedere. Non so se Bob Iger è in ascolto oppure no, non so cosa succederà dopo questa acquisizione Disney, ma voglio esortarlo a non rovinare tutto. Hanno una buona cosa tra le mani e potrebbero davvero spaccare tutto".



Vi ricordiamo che La forma dell'acqua vede nel cast Sally Hawkins, Richard Jenkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg e Doug Jones, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 15 febbraio.