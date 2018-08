Il produttore di Black Adam spiega perché Dwayne Johnson ha accettato la parte nel film DC

Hiram Garcia, produttore di Black Adam e dell'attesissimo Shazam!, spiega perché Dwayne "The Rock" Johnson è l'attore perfetto per interpretare il villain DC. Garcia è il presidente della Seven Buck Production, studio che ha prodotto recenti pellicole come Jumanji: Benvenuti nella giungla e Rampage.

Nonostante la mancanza di aggiornamenti ufficiali da parte di Warner Bros, il produttore ha recentemente confermato che i lavori per il film stanno andando avanti. Parlando con Collider, Garcia ha chiarito come ha convinto l'ex superstar WWE a vestire i panni del personaggio: "Black Adam era semplicemente da fare. Questo fantastico antieroe, tosto, che vuole fare giustizia a modo suo e con una affascinante backstory. E' interessante il suo passato da schiavo e il fatto che abbia acquisito i poteri per liberare la propria gente. L'ho mostrato a Dwayne e l'idea gli è piaciuta molto. Anni fa abbiamo avuto una conversazione con Warner Bros. e abbiamo deciso che questo fosse il nostro personaggio."

Inizialmente Black Adam sarebbe dovuto comparire come comprimario nel film dedicato a Shazam!, ma alla fine l'antieroe è stato escluso completamente per "non compromettere nessuno dei due costringendoli a partecipare allo stesso film", come dichiarato dal produttore.

Shazam! arriverà nelle sale durante i primi mesi del 2019, mentre la release di Black Adam è ancora sconosciuta.