Il Primo Uomo: Paul Lambert parla degli aspetti tecnici del film

Paul Lambert, che durante l'ultima edizione degli Academy Awards ha vinto il premio Oscar ai migliori effetti speciali per il lavoro fatto in Blade Runner 2049, nel corso di una recente intervista ha illustrato il processo di realizzazione de Il Primo Uomo.

"Abbiamo dovuto creare un delicato equilibrio utilizzando una miscela diversificata di effetti visivi, effetti speciali, filmati d'archivio e modelli in scala per contribuire a creare il film e dargli quella sensazione da documentario degli anni '60 che voleva Damien" ha detto il supervisore alla produzione VFX.

A quanto pare la sfida più grande è stata la resa visiva dello spazio e gli elementi di bordo con il contenuto CG di DNEG per adattarsi ai confini di un film girato in 16mm e 35mm. Per la sequenza lunare il direttore della fotografia Linus Sandgren ha usato cineprese IMAX per creare un surreale "effetto Mago di Oz".

"Gli effetti dovevano essere sottili e girati in un modo particolare per far sì che sembrasse un filmato di quell'epoca", ha detto Lambert. "Qualsiasi cosa sembrasse un VFX pesante avrebbe rischiato di sbalzare lo spettatore fuori dalla storia. Si è deciso che inquadrare le navicelle contro uno schermo a LED era l'opzione migliore per catturare la scena con il maggior numero di cineprese possibile. Tutti i vari professionisti che hanno preso parte alla realizzazione del film hanno dovuto attenersi ad una filosofia semplice: usare il computer solo per progettare anticipatamente la ripresa, e poi girarla in scala reale con effetti pratici."

Per le cruciali sequenze X-15, Gemini 8 e Apollo 11, sono state effettuate esercitazioni pratiche su larga scala grazie alle scenografie fornite da Nathan Crowley (Dunkirk, Interstellar) e dal dipartimento artistico, posizionando gli attori su delle sospensioni a 6 assi davanti ad uno schermo a LED di 60 piedi di diametro curvo e 35 piedi di altezza. Inoltre, DNEG ha trovato il filmato originale della NASA del lancio di Apollo 11 in una copia in 70 mm che non era mai stata vista prima. "Siamo stati fortunati, perché quelle scene avremmo dovuto creare in CG. Invece ci è bastato prendere il materiale originale e riformularlo, ripulirlo ed estenderlo su ciascun lato con dipinti opachi e CG", ha detto Lambert. "Una ripresa di 58 giorni con formati IMAX da 16 mm, 35 mm e 70 mm è culminata con 615 scatti di effetti aggiunti in post. Alla fine, siamo stati in grado di girare questo film senza usare un greenscreen o bluescreen per le riprese live-action."

Il Primo Uomo di Damien Chazelle arriverà al cinema dal prossimo 31 ottobre.