Il Primo Uomo: un nuovo trailer per il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling

Universal Pictures ha rilasciato un nuovo trailer de Il Primo Uomo, nuovo film del regista premio Oscar Damien Chazelle con protagonista Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong.

Si tratta della seconda collaborazione tra il regista Chazelle (Whiplash) e la star Gosling (Blade Runner 2049) dopo lo strepitoso successo ottenuto nel 2016 dal musical La La Land. Il film è basato sulla biografia di James Hansen "First Man: La vita di Neil A. Armstrong". Scritto dal vincitore dell'Academy Award Josh Singer (Spotlight), il film è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (La saga di Twilight, Colpa delle Stelle) attraverso il loro banner di Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling. Isaac Klausner (Colpa delle Stelle) sarà produttore esecutivo.

Il Primo Uomo è un dramma di sopravvivenza che racconta la leggendaria avventura di Neil Armstrong, dalla vita privata a quella pubblica, relativa alla famosissima missione Apollo 11, entrata ornai nella storia. Nel film vedremo anche Claire Foy (The Crown, Quello che non Uccide) che interpreta il ruolo della moglie di Armstrong, Janet. Nel cast anche Corey Stoll nei panni di Buzz Aldrin, Kyle Chandler (Manchester by the Sea, The Wolf of Wall Street) in quelli di Deke Slayton, Jason Clarke nelle vesti di Ed White, Shea Whigham in quelle di Gus Grissom, Jon Bernthal (I Segreti di Wind River, The Accountant) nel ruolo di David Scott, Brian d'Arcy James come Joseph A. Walker e Pablo Schreiber (Skyscraper, Nella Tana dei Lupi) nei panni di Jim Lovell.

Il film è stato presentato in concorso durante il Festival di Venezia 2018, e arriverà al cinema il 31 ottobre.