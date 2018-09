Il Primo Uomo, due nuovi spot TV ufficiali per il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling

Sono stati rilasciati quest'oggi online due nuovi spot TV ufficiali dell'attesissimo Il Primo Uomo, ultima fatica dell'acclamato Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) che vede protagonista nei panni dell'astronauta Neil Armstong il bravo Ryan Gosling (Blade Runner 2049).

Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film Il Primo Uomodella Universal Pictures, che narra l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Scritto dal premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight), il film è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (La saga di Twilight, Colpa delle stelle) per la Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling. Il produttore esecutivo è Isaac Klausner (Colpa delle stelle). La Amblin Entertainment co-finanzia il film.



Il Primo Uomo vedrà nel cast anche Claire Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Wigham, Jon Bernthal, Pablo Schreiber ePatrick Fugit, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2018.