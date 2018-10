Il Primo Uomo: Damien Chazelle parla del confronto con La La Land e del suo prossimo film

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a The Guardian, il regista premio Oscar Damien Chazelle ha discusso del suo nuovo film attesissimo film, Il Primo Uomo.

"Mi piaceva l'idea di fare qualcosa che fosse l'esatto opposto di La La Land", ha spiegato Chazelle. "Proprio come La La Land sembrava l'esatto opposto di Whiplash, almeno ad un livello prettamente emotivo. La cosa che più mi interessava era poter esplorare un mondo diverso, dato che questo film rappresenta la prima volta che faccio qualcosa che non sia direttamente legato alle mie esperienze di vita."

Il regista ha continuato: "Da bambino non ero interessato tanto ai viaggi spaziali, quanto ai film sui viaggi spaziali. Ho sempre voluto fare arte, che fosse musica o film o disegno o narrazione. In passato ho parlato de Il Primo Uomo come un film sul tentativo di trasformare i sogni in realtà, un argomento in qualche modo simile a quello trattato sia in La La Land che Whiplash. Ma prima di tutto volevo dare un senso al lavoro svolto per diventare un astronauta, che i film tendono ad oscurare: le mani sudate, il vomito sulla maglietta, l'aspetto sporco, grintoso e insieme stropicciato, stanco, tutto ciò che riguarda la fatica e i sacrifici per realizzare questo particolare sogno, insomma. Quando ho visto per la prima volta una delle capsule che usavano all'epoca, era molto meno luccicante di come l'avevo immaginata. Io non ci sarei entrato neanche per dieci minuti, figuriamoci entrarci per volare sulla Luna. Volevo che il pubblico sentisse di essere dentro quella capsula, che chiedesse di uscire urlando."

Infine, Chazelle ha svelato i suoi piani futuri: "Nel 2019 andrò a Parigi, per girare i primi due episodi di una serie di Netflix chiamata The Eddy. Si tratta di un jazz club gestito da un espatriato con un gruppo eterogeneo di locali e stranieri che si riuniscono tutti lì. Segue la loro vita quotidiana dentro e fuori il club. Nel frattempo sto cercando di scrivere il prossimo film, ma è troppo presto per dire di cosa si tratta."

Il Primo Uomo arriverà nei cinema italiani dal 31 ottobre. Poche ore fa, sono stati resi disponibili due brani della colonna sonora di Justin Hurwitz.