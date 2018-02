Il primo trailer di Venom con Tom Hardy è in arrivo?

Il primodi? Potrebbe arrivare prima di quanto immaginiate... il sitoha confermato che la è stato classificato un primo trailer per il film conprotagonista e questo vuol dire che lapotrebbe rilasciarlo molto presto.

In molti ipotizzano che il trailer possa debuttare online entro le prossime due settimane, cosi da poter essere allegato in USA davanti le copie di Black Panther. Ovviamente vi terremo aggiornati su ogni novità a riguardo.

Il regista Ruben Fleischer ha confermato in un'intervista di tempo fa: "volevamo essere il più possibile fedele ai fumetti. La nostra storia è basata principalmente su Protettore Letale e il Pianeta dei Simbionti. Posso promettervi che farò tutto il possibile per dare al mondo la miglior versione di Venom al cinema" .

Venom vedrà Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom nel cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel in arrivo ad ottobre nei cinema. Nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson. La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker).

La pellicola dedicata al personaggio di Venom arriverà nei cinema americani ad ottobre.